Rapine dei Rolex a Pescara, due arresti della Polizia

Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre dello scorso anno, a Pescara, alcune persone sono state rapinate dell’orologio, Rolex in particolare: i malfattori, agendo in coppia, dopo aver seguito le loro “prede” negli spostamenti, le hanno avvicinate a bordo di uno scooter, usando violenza per strappare dal polso i preziosi orologi.

Grazie alle indagini della Polizia di Stato, è stato trovato lo scooter, un Piaggio modello Carnaby di colore nero, con targa occultata e sono stati individuati i due presunti rapinatori di origine napoletana, arrestati dalla Squadra Mobile su ordine della Procura.