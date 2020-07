I nostri angeli, i bagnini di salvataggio!

Il mare non vuole calmarsi e le persone ancora meno.

Gli ASSISTENTI BAGNANTI sono impegnati a non fare oltrepassare il limite acque sicure ma soprattutto a non fare salire i bagnanti sulle passerelle tra gli scogli che dividono gli stabilimenti tra Sabbia d'Oro e Mila.

Oggi diversi interventi effettuati dai Lifeguard della Compagnia del Mare, degli Angeli del Mare e della Cooperativa Praesidium Agency.

Proprio questa mattina il salvataggio di un ragazzo incastrato tra gli scogli dello stabilimento "Aretusa". Sono stati i bagnini della Compagnia del Mare e della Praesidium Agency (rimasto leggermente ferito) a trarre in salvo il bagnante in difficoltà. Diversi i richiami effettuati negli Stabilimenti "Cavallino Azzurro", "La Perla Rosa", "Vigili del Fuoco" e "Polizia di Stato"

Ottima l'attività dei coordinatori.

Un appello dal cuore a tutte quelle persone che si ostinano a passeggiare tra gli scogli.. È vietato! Non è giusto che per colpa di incoscienti ci vadano di mezzo ragazzi che stanno lavorando per la nostra sicurezza. Se è vietato NON FATELO! Il nostro più sincero applauso va ai bagnini di questo tratto di costa, di cui grazie ai clienti dei vari stabilimenti abbiamo appreso almeno i nomi, e che oggi stanno lavorando il triplo; quindi COMPLIMENTI a: DANIEL "Angeli del Mare" (Sabbia d'Oro e La Conchiglia), SIMONE "Praesidium Agency" (Aretusa), RAFFAELE "La Compagnia del Mare" (Cavallino Azzurro), MARINA FRANCESCA "Praesidium Agency" (La Perla Rosa), ILARIA "Praesidium Agency" (Vigili del Fuoco e Polizia di Stato) e Daniele (Stabilimento Mila).

Grazie ragazzi per tutto quello che fate per noi!