Montesilvano spiaggia disabili ripristinata a ma a spese di chi?

In merito alla notizia apparsa ieri sugli organi di stampa locali del ripristino della passerella per disabili sulla ex spiaggia libera senza barriere adiacente al Lido Giulietta , il Comitato Carrozzati" ritiene di dover fare alcune precisazioni:

il ripristino non è stato realizzato dal Comune di Montesilvano ma attribuibile alla meritoria iniziativa di alcuni disabili che ne hanno sostenuto le spese, e concordato esclusivamente con un ex membro del Comitato che non rappresenta la posizione collettiva del gruppo; il Comitato peraltro non è mai stato consultato, come invece avevano richiesto alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione della Commissione Servizi Sociali, cosa di cui li ringraziamo

le spiagge libere accessibili, realizzate a spese della collettività ed utilizzate da tutti i cittadini, sono sempre state un fiore all'occhiello del Comune di Montesilvano per le quali era stato anche premiato da Legambiente nel 2019; non si capisce pertanto la necessità di cancellarle nel momento in cui tanti altri Comuni della regione le stanno invece realizzando, e d'altra parte le motivazioni addotte in merito alla impossibilità di garantire un servizio di sorveglianza anticovid appaiono del tutto insufficienti a giustificare tale operazione

non è chiara la procedura che ha reso possibile ad un privato cittadino di eseguire a sue spese un'opera sul demanio pubblico, poiché al momento non sono stati resi noti l'autorizzazione formale o altri documenti con i dettagli dell'iniziativa