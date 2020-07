Montesilvano, ecco come saranno sistemate le scuole per il Covid

Nell'ultimo incontro con i dirigenti scolastici del territorio è emersa la necessità di reperire nuove aule scolastiche, in due plessi, per favorire lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 e per permettere il distanziamento tra gli alunni.

In particolare, l'amministrazione comunale intende valutare la possibilità di acquisire due locali da usare per aule scolastiche, uno per una classe della scuola primaria della Direzione Didattica di via Lazio, uno per tre classi della scuola dell'infanzia della scuola Troiano Delfico di via San Francesco/via D'Annunzio. Le zone di interesse sono le aree prossime ai plessi scolastici e i locali devono essere comodamente raggiungibili dalle scolaresche e dal personale scolastico degli istituti interessati, i canoni di locazione dovranno essere rispettosi del valore di mercato.

La durata del contratto sarà di dieci mesi. I soggetti interessati possono inviare entro e non oltre il 24 luglio 2020, ore 13,00, la propria manifestazione di interesse con l'indicazione dei locali preposti, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo - p.zza Diaz 1 65015 Montesilvano. In seguito alla presentazione verrà effettuata una valutazione di idoneità dei locali e le decisioni conclusive dell'esito del procedimento saranno adottate dalla giunta comunale. Il responsabile del procedimento è Finocchio Paola dell'Ufficio scuola.