Lavori alla Stazione Centrale, domani riapre il sottopasso all'altezza di via Teramo

Si sono conclusi i lavori anche sul secondo sottopasso della stazione ferroviaria di Pescara Centrale.

Dalla serata di domani verrà riaperto al traffico il collegamento all'altezza di via Teramo e, contestualmente, sarà chiuso il sottopasso di via Caduti del Forte. Si tratta di lavori che Rfi sta eseguendo per migliorare il servizio ferroviario.

"Quelle sul sottopasso di via Caduti del Forte sono le opere più impegnative - sottolinea l'assessore Luigi Albore Mascia - la struttura è infatti più ampia. Per questo i tempi di esecuzione saranno più lunghi e, secondo le previsioni dell'impresa, non termineranno prima della fine del mese di luglio".

Le modifiche alla viabilità sono state studiate con la Polizia Municipale: "Già da oggi il maggiore Adamo Agostinone farà sistemare la segnaletica necessaria - afferma l'assessore Albore Mascia - In particolare su via Forca di Penne ci sarà una variazione sulla sosta, per consentire il passaggio dei mezzi più grandi al servizio del cantiere. L'auto potrà essere lasciata lato monti e non più lato mare. Questo naturalmente solo per la durata dei lavori, poi si tornerà all'assetto attuale".