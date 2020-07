Qual è il destino dell'Area di Risulta?

Domani in Consiglio comunale si discuterà sul futuro dell'Area di Risulta, sul progetto di riqualificazione del parcheggio da 13 ettari nel pieno centro di Pescara.

Sulla discussione sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha sottolineato come i fondi per la riqualificazione siano pasasti dai 12 a 20 milioni di euro grazie all'intervento della Regione.

L’obiettivo raggiunto oggi dalla città di Pescara, ovvero il poter portare domani all’esame del Consiglio comunale, dopo appena un anno di amministrazione, la delibera tesa a dare concretezza alla futura destinazione delle aree di risulta, è frutto anche dell’attenzione del Governatore Marsilio, mia e della Regione Abruzzo nei confronti del capoluogo adriatico.

Un’attenzione che ci ha permesso di incrementare in modo evidente i fondi necessari per la riqualificazione e il riassetto dei 13 ettari, dirottando sul progetto nuove e cospicue risorse, tanto da aumentare il plafond dai 12milioni di euro risorse Masterplan a ben 20milioni di euro.

L’impegno della Regione non è concluso: con tutti gli altri consiglieri regionali di maggioranza continueremo a tenere alta l’attenzione per garantire il rispetto dei tempi procedurali e per agevolare quanto più possibile i servizi in favore dei cittadini, come l’abbattimento dei tempi di concessione dei parcheggi all’esterno