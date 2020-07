Al via il cantiere per la riqualificazione di via Prati

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Iniziano domani i lavori di riqualificazione di via Prati, nel tratto che va dall'incrocio con via Fonte Romana fino a via Monti di Campli.

Si tratta di opere di completamento della manutenzione ordinaria che prevedono il rifacimento totale del manto di asfalto, previa scarificazione, e il riallestimento della segnaletica verticale e orizzontale.

Il tempo previsto per l'esecuzione delle opere è di venti giorni.

Da domani sul tratto di strada saranno interdette sia la sosta che la fermata; il transito sarà consentito solamente ai residenti e al personale autorizzato, inoltre fino al 26 luglio non sarà consentito il passaggio ai mezzi di larghezza superiore ai due metri lineari.

"Cercheremo di limitare il più possibile i disagi per i residenti - assicura l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia - che, da parte loro, attendono da tempo la sistemazione della strada. I lavori sono stati a lungo rinviati, ora noi ci siamo impegnati a realizzarli per confermare la nostra attenzione alle esigenze di tutta la città, non solo dell'area centrale. Proseguiremo con le opere di riqualificazione viaria compatibilmente con le disponibilità di bilancio".

I lavori avranno un costo complessivo di 150.000 euro e saranno finanziati attingendo dagli oneri concessori. Oggi sono state effettuate tutte le attività propedeutiche all'apertura del cantiere con la consegna alla ditta "Point Costruzioni" di Teramo, che si è aggiudicata l'appalto.