Area di risulta, approvata la delibera per la riqualificazione

“L’approvazione della delibera per la riqualificazione storica delle aree di risulta rappresenta la chiusura di un cerchio, aperto circa vent’anni fa con l’acquisizione delle aree per volontà dell’allora sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’onorevole Nino Sospiri, e oggi definito dalla ratifica della variante urbanistica.

Oggi si apre un altro cammino e ci sarà tempo per tutto: ci sarà tempo per il confronto con la città, per la concertazione con le Associazioni di categoria, per la progettazione organica di un programma di intervento che dovrà rispondere a due esigenze chiare, dare parcheggi a una città che ne ha un bisogno vitale, e trasformare quei 13 ettari in un Polo d’attrazione strategico per rivitalizzare il nostro centro commerciale naturale.

E la Regione sarà attenta e in prima linea per collaborare nel fare scelte opportune, adeguate e consone, garantendo il proprio contributo in termini di idee e di risorse, queste ultime già assicurate”.