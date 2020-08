Spettacolo in Piazza per “Li Sunature de lu Casale”

Ricordate durante il lockdown l'idea tutta abruzzese, proposta dal maestro di sax, clarinetto e flauto traverso Narciso D'Urbano, originario di Casalincontrada, che insieme ad altri musicisti del Paese della musica, si è incontrato in maniera virtuale per iniziare e portare avanti un progetto che sta avendo grande successo, rievocando un po' quella che è la storia musicale di Casalincontrada? Ebbene, ieri sera "Li Sunature de lu Casale" hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo in Piazza a Casalincontrada, ovviamente rispettando tutte le normative anti COVID, quasi a voler dare un input per la ripartenza degli spettacoli! Molte le persone presenti ad assistere e molti gli artisti del Paese che si sono uniti a questo fantastico gruppo che si sta ingrandendo sempre più come una vera e grande famiglia!!! E allora a tutti i musicisti impegnati in questo splendido progetto, va il nostro in bocca al lupo e il nostro ringraziamento per farci vivere la musica! Un ringraziamento particolare, come è possibile leggere in un video pubblicato sulla Pagina Ufficiale di Facebook del gruppo (https://www.facebook.com/107511300943181), va al Sindaco di Casalincontrada e a tutta l'Amministrazione Comunale, che hanno reso possibile l'evento! Ma da pubblico il nostro GRAZIE va a tutti "Li Sunature de lu Casale" che ieri sera sono stati impegnati e hanno realizzato uno spettacolo meraviglioso!