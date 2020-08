Montesilvano parte stasera il sesto passaggio per la disinfestazione contro le zanzare

A partire dalle ore 22,00 di oggi fino a giovedì 6 agosto verrà effettuato il servizio di disinfestazione adulticida per la lotta alle zanzare, il sesto passaggio dall'inizio dell'estate, sul territorio comunale. La ditta Biological Service effettuerà secondo il seguente calendario: oggi lunedì 3 agosto: contrade S.Paolo, Barco, Trave, Foresta, S.Venere, Collevento, Macchiano, lato Fosso Mazzocco, Valle Cupa e Centro Storico di Montesilvano Colle. Domani, martedì 4 agosto: via Vestina lato fiume Saline, I tratto corso Umberto I° angolo viale Europa, tratto via Aldo Moro, zona alberghiera, nuova zona residenziale (PPI), via Cavallotti. Mercoledì 5 agosto: P.P.2. fascia pedecollinare sopra via Saragat, via Verrotti, via Chiarini via Saffi, via Chiappinello, Strada C.Pianacci, Colle Portone, contrada Macchiano lato monte. Giovedi 6 agosto: lungomare da viale Europa fino al confine, strada parco, corso Umberto I°, da viale Europa a confine con Villa Verrocchio, Santa Filomena.

Il trattamento consiste nella nebulizzazione di insetticida a basso impatto ambientale e altamente efficace nei confronti di mosche, zanzare ed altri insettivolanti. Il trattamento prevede l'irrorazione del prodotto mediante atomizzatore con testa a cannone. Il prodotto è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità e non è nocivo per l'uomo e gli animali domestici.

Si raccomanda di tenere chiuse le finestre, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti;

non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi; parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione; eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l'operatore avrà la massima cura nell'utilizzo del prodotto nella fase di aspersione. In caso di avverse condizioni atmosferiche il servizio sarà rinviato.