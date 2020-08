Rallentamenti per incidente sull'Asse Attrezzato vicino la Zona Industriale di Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sulla strada statale RA12 "Chieti-Pescara", all'altezza del chilometro 10,700 in località zona industriale Val di Pescara si registrano dei rallentamenti per la viabilità a causa di un' incidente con tamponamento che ha visto coinvolti una moto ed un'autovettura.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è rallentato con code.