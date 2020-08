Aiutiamo Elena a rintracciare un ragazzo incontrato in treno da Milano a Pescara il 31 luglio notte

Sembra la trama di un romantico film, ambientato a fine luglio sul treno Intercity notturno 765 che collega Milano a Lecce, in realtà è una storia bizzarra ma verissima che Elena ci ha chiesto di pubblicare e abbiamo accettato molto volentieri di farlo.

Elena, oltre alle informazioni che riportiamo in seguito, ha realizzato anche un simpatico fumetto che rappresenta la scena da lei vissuta la notte tra il 31 luglio e il primo di agosto 2020.

Elena è originaria di Ravenna e abita in Francia. La ragazza, che era in viaggio sull'Intercity sopra citato. ha conosciuto un ragazzo di cui non conosce il nome e ci ha chiesto aiuto perché vorrebbe rintracciarlo.

Le informazioni in possesso di Elena sono poche. Sicuramente il ragazzo e salito a bordo del treno a Milano ed è sceso a Pescara, città che lei pensa sia la sua città di origine.

Elena ci ha scritto:

Questo disegnetto è un tentativo (probabilmente molto vano) di lanciargli un messaggio (e magari ritrovarlo?) sebbene con una settimana di ritardo. Non sono un’adepta del ´carpe diem’ e vabé, me ne pento. Quello che vi chiedo è se fosse possibile per voi diffondere questo disegnetto, sui vostri social o sul giornale. Immagino abbiate ben altro di cui parlare, e quindi capirò, nel caso, un vostro rifiuto. Vi ringrazio di aver letto questa mail fino in fondo e vi auguro di passare una bella giornata.

Il bello di internet è proprio questo è cià successo e potrebbe succedere di nuovo, la rete permette di trasformare un vano tentativo in una bellissima storia quindi perché non provarci?

Aiutiamo Elena a ritrovare il suo misterioso compagno di viaggio!

Per contattarla potete scrivere all'indirizzo elenamrl91@gmail.com