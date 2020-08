Scuola: Usr, campagna sensibilizzazione su test sierologici

Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Tozza, ha inviato una circolare ai dirigenti scolastici, per dare, "la più ampia diffusione possibile" tra il personale docente e non, sulle comunicazioni relative alle modalità per effettuare, gratuitamente e su base volontaria, i test sierologici in applicazione del protocollo del Miur per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19.

La campagna, cominciata lunedì scorso, terminerà il 7 settembre. Alla circolare è allegata la nota del Dipartimento di sanità - Servizio prevenzione della Regione Abruzzo con specifiche indicazioni territoriali in merito all'effettuazione dei test con anche l'indicazione delle modalità di somministrazione nel caso in cui il personale della scuola non fosse abbinato ad alcun medico di Medicina Generale.

La dirigente "nel sensibilizzare il personale scolastico a prendere visione delle comunicazioni" ha invitato i dirigenti a darne ampia diffusione.