Servizi Postali on line: tutto quello che c'è da sapere per trovare il meglio

Per i servizi postali on line abbiamo la possibilità di scelta di affidarci in rete ai servizi digitali di portali dedicati proprio alle spedizioni effettuate attraverso il web, infatti a chi crede che queste opzioni siano fruibili solo dal sito di Poste Italiane vogliamo rendere noto che esistono invece moltissimi siti e portali che offrono gli stessi servizi, con certificazione, quindi approvati e validi anche a livello giuridico, e con tariffe differenti; in merito a questo argomento vogliamo citare uno dei più noti e cliccati portali di servizi postali online;stiamo parlando di Letterasenzabusta

Scopri i servizi web di Letterasenzabusta

Su questo sito possiamo trovare tutto il supporto necessario per le nostre spedizioni, sia nazionali che internazionali, oltre a una vasta gamma di moduli, utili per disdette e cessazione di contratti, inviare le nostre spedizioni, siano esse lettere o pacchi, attraverso i servizi di letterasenzabusta ci permette di effettuare tutte le operazioni comodamente da casa o dall'ufficio, in modo rapido e con la sicurezza che la nostra posta sarà seguita è trattata da un team di professionisti. Senza contare che viene completamente azzerato il disturbo di andare in un ufficio postale di persona e fare lunghe ed estenuanti file agli sportelli. Un grande vantaggio non trovate?

I servizi che non ti aspetti

Letterasenzabusta propone una gamma di servizi diversificati, che vanno a coprire tutte le necessità in merito alle spedizioni: dalla posta prioritaria al telegramma on-line, dalla raccomandata senza busta, alla disdetta canone o abbonamento; oltre al servizio di fax che è gratuito, inoltre questo sito vanta fra i suoi servizi quello di data certa on-line il sistema di marcatura temporale al primo posto in Europa, utile all'invio di atti, contratti, e scritture private, direttamente on-line senza la necessità di consultare un notaio o l'Agenzia delle Entrate; questo snellisce sensibilmente i tempi e I costi di operazioni di questo genere.

I tuoi auguri ai tuoi cari con fiori

Il team di letterasenzabusta ha pensato un servizio davvero a 360° che comprende anche l'invio di telegrammi di auguri per diversi eventi con fiori, come già detto anche una vasta gamma di moduli già compilati. Pronti per le disdette e le cessioni di contratti di ogni genere. Non poteva mancare un servizio dedicato alla spedizione delle lettere di vendita con un servizio di Direct mailing cartaceo e posta pubblicitaria che possiamo inviare comodamente direttamente dal nostro computer.

Servizi di alto profilo

Possiamo quindi affermare con sicurezza che letterasenzabusta grazie alla sua organizzazione performante e all'impeccabile servizio clienti, ci può supportare in qualsiasi tipo di necessità legata a spedizioni, con costi super accessibili, per ogni categoria. Per la posta prioritaria è stato attivato il servizio Prioritaria Gold che tra i tanti servizi di alto profilo di cui possiamo servirci su questo sito è uno dei più esclusivi. Ovvero la posta prioritaria on-line dotata di esito di consegna, un servizio quindi molto interessante e completo per le nostre spedizioni di lettere e altro.