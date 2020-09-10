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Stipula di convenzione tra la guardia civile ambientale e la capitaneria di porto

Futura collaborazione

| di Alessandro Sonsini
| Categoria: Attualità | Articolo pubblicato in Spazio Aperto
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FUTURA COLLABORAZIONE CONTRO IL BRACCONAGGIO TRA LA GUARDIA CIVILE AMBIENTALE E LA GUARDIA COSTIERA DI PESCARA

 

IN VISTA DELLA FUTURA COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA CIVILE AMBIENTALE E LA DIREZIONE MARITTIMA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA SULLA VIGILANZA CONTRO IL BRACCONAGGIO DELLA FAUNA MARINA, MERCOLEDI 9 SETTEMBRE IL PRESIDENTE DOTT. SANTURBANO VALERIANO UNITAMENTE AL VICE PRESIDENTE CAV. DI BENEDETTO LUIGI RESPONSABILE TECNICO DEI SERVIZI ESTERNI HANNO FATTO VISITA AL COMANDANTE DELLA DIREZIONE MARITTIMA DELL’ABRUZZO, MOLISE E DELLE ISOLE TREMITI CAPITANO DI VASCELLO MINERVINO SALVATORE IL QUALE HA ACCOLTO UNITAMENTE AL CAPITANO DI FREGATA COMANDANTE IN II° BARRETTA GIUSEPPE LA DELEGAZIONE DELLA GUARDIA CIVILE AMBIENTALE.  AL COMANDANTE CAPITANO DI VASCELLO MINERVINO SALVATORE E AL CAPITANO DI FREGATA IN II° BARRETTA GIUSEPPE IL PRESIDENTE DELLA GUARDIA CIVILE AMBIENTALE HA CONSEGNATO LORO DUE TARGHE DI APPREZZAMENTO VERSO L’ASSOCIAZIONE, A SUA VOLTA I COMANDANTI HANNO APPREZZATO LA FUTURA COLABORAZIONE RINGRAZIANDO LA GUARDIA CIVILE AMBIENTALE.

 

 

Alessandro Sonsini

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