Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure, adesione della Regione Abruzzo

Palazzi istituzionali, monumenti e simboli delle città illuminati di arancione, per promuovere la cultura positiva del rischio sanitario e ricordare che spetta a tutti noi collaborare per mantenere sicuri i nostri ospedali.

Anche l’Assessorato regionale alla Sanità aderisce al World Patient Safety Day, la giornata mondiale per la sicurezza delle cure e dei pazienti – istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - in programma il 17 settembre prossimo.

Un’iniziativa a cui l’Italia partecipa dallo scorso anno, attraverso una serie di iniziative coordinate sul territorio dalle Regioni e dalle Asl.

Quest’anno la sicurezza delle cure assume un significato particolare nel contesto dell’epidemia Covid 19, che ha evidenziato l’importanza di sensibilizzare sempre di più i cittadini sull’argomento.

Non a caso, infatti, l’Oms ha proposto come tema dell’edizione 2020 l’interrelazione tra sicurezza degli operatori sanitari e sicurezza dei pazienti: la sicurezza dei primi deve essere una priorità proprio per garantire la sicurezza dei secondi. Si tratta, però, di un traguardo che può essere centrato solo collaborando insieme e ponendo in essere comportamenti corretti da parte di tutti.

Per celebrare la Giornata, la Regione e le Asl hanno realizzato uno spot che sarà veicolato attraverso i rispettivi canali social.