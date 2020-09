L’andamento del mercato immobiliare in Abruzzo e le ristrutturazioni fai da te

Il mercato immobiliare in Abruzzo è stato fortemente segnato dalla crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando. Per questo sono molte le evidenze sul fatto che ci sia una tendenza in negativo sia per quanto riguarda i canoni di locazione, che perdono lo 0,4%, sia per quanto riguarda le vendite, che scendono di 1,5 punti. L’osservatorio Immobiliare ha dato a questo proposito dei dati incontrovertibili. In particolare la città di Pescara si dimostra molto cara, arrivando a 7,37 euro al metro quadro per quanto riguarda i prezzi delle case in affitto. La città di Pescara è anche la più cara per quanto riguarda le offerte delle vendite, che si aggirano intorno ai 1.708 euro al metro quadro. C’è anche chi cerca di muoversi verso la possibilità del risparmio, acquistando casa per poi ristrutturarla.

Ristrutturare casa con la nuova disposizione degli ambienti

C’è anche chi si affida per la ristrutturazione della casa al fai da te, contando sulle proprie abilità manuali e potendo avere degli attrezzi giusti come quelli che rientrano nel catalogo di seghe a nastro su FB Ingros. Nella ristrutturazione di un immobile si deve necessariamente partire da un’analisi e da uno studio attento della situazione di fatto, in modo da non andare incontro ad imprevisti e a grosse sorprese nel corso della realizzazione dei lavori.

In questa maniera si può procedere anche ad una più significativa rimodulazione degli spazi, individuando, dopo aver deciso quali arredi comprare, le pareti da abbattere.

L’abbattimento di un tramezzo non è un’operazione complessa da effettuare. Bisogna avere a disposizione attrezzi come mazzetta e scalpello. Con una buona dose di manualità si può riuscire facilmente nell’intento, prestando attenzione alla polvere e ai calcinacci.

Inoltre bisogna considerare se ci siano delle eventuali tubature che passano attraverso lo spessore della muratura. La fase dell’abbattimento di un tramezzo è molto importante, perché è il momento giusto anche per procedere a togliere i vecchi rivestimenti e a far assumere alla casa nuove forme grazie a soluzioni personalizzate.

La predisposizione degli impianti

Una fase molto importante della ristrutturazione di una casa è quella dedicata alla predisposizione delle condizioni necessarie per procedere al tracciamento degli impianti. Si devono tenere presenti dei fattori molto importanti anche nel caso per esempio in cui decidi di procedere ad un open space.

La fase di predisposizione degli impianti è anche il momento più opportuno, perché ancora, non essendo stati messi a punto i rivestimenti, puoi intervenire sui percorsi sottotraccia.

Per questo motivo questa è la fase più adatta per risolvere eventuali problemi di umidità, di muffe o di infiltrazioni. È il momento più adatto anche per intervenire sulle facciate esterne, nel caso in cui tu abbia bisogno di rifare intonaci o tinteggiature.

Inoltre sarebbe il momento giusto per pensare a delle opere specifiche che riguardano la possibilità dell’isolamento termoacustico, perché proprio in questa fase hai la possibilità di risparmiare sui costi.

La fase dei rivestimenti degli interni

Una volta terminati i percorsi sottotraccia e avendo deciso la disposizione degli impianti, puoi passare alla scelta e alla messa in opera dei rivestimenti per gli interni. È una fase molto importante, perché veramente puoi agire in termini di versatilità e personalizzazione, esprimendo tutto il carattere estetico della tua casa.

Per ciò che riguarda i rivestimenti degli interni hai davvero tante possibilità, perché sono molte le soluzioni che ti offre il mercato. Sicuramente rappresentano un ruolo significativo i pavimenti, le finiture, le carte da parati, che trasformano gli ambienti domestici in qualcosa di veramente eccezionale. I rivestimenti hanno una grande potenza espressiva e puoi scegliere a seconda dei tuoi gusti e delle tue esigenze.