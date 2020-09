Comune di Pescara, ecco i giorni ed orari per accedere all'Ufficio Anagrafe

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In occasione delle prossime giornate elettorali del 20 e 21 settembre p.v. il Comune di Pescara comunica le ore in cui sarà possibile accedere all’Anagrafe per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. Lo sportello sarà aperto:

Sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00,

Domenica 20 settembre dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Lunedì 21 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Nelle suddette giornate, le carte d’identità saranno rilasciate senza prenotazione esclusivamente per permettere l’esercizio del diritto al voto a coloro che risultano sprovvisti di altro documento equipollente ai sensi del DPR 445/2000.

Si ricorda che con il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, il cosiddetto "decreto Rilancio", convertito con la legge n.77/2020, la validità dei documenti di riconoscimento e identità scaduti è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020 (Circolare n.8/2020 del Ministero dell’Interno).

Si evidenzia che, al fine di evitare assembramenti e lunghe attese, saranno rilasciate le carte d'identità ai soli cittadini sprovvisti di documenti (carta d'identità prorogata e suoi equipollenti ai sensi del DPR 445/2000) favorendo così l'accesso al servizio a coloro che, dovendo esercitare il diritto al voto, necessitano di un documento idoneo.