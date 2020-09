| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Convegno A.I.D.O. gruppo Comunale Pescara

Il Gruppo Comunale AIDO di Pescara in occasione della Giornata Nazionale AIDO che verra' ricordata il 27 settembre in tutte le Piazze Italiane, ha organizzato un convegno sulla sensibilizzazione e l’informazione nella Sala Tosti dell'ex Aurum a Pescara.

Ospite il Prof. Pisani, chirurgo di chirurgia e trapianti di rene della ASL dell'Aquila, il quale ha parlato delle prospettive attuali sul trapianto di reni in particolar modo da donatore vivente che ha destato particolare interesse del pubblico presente.

I numeri riportati dalla coordinatrice Centro Trapianti della Regione Abruzzo e Molise la Dott.ssa Daniela Maccarone relativi alle opposizioni dei prelievi di Organi da parte di familiari che si sono trovati in situazione di morte celebrale dei loro congiunti nel periodo Covid, hanno fatto registrare un aumento del 10% di opposizioni, annullando i brillanti risultati degli ultimi 2 anni raggiunti nella nostra Regione, in particolar modo quelli di Pescara che si erano attestati al 29% in media con quelli Nazionali.

Nella nostra città i NO espressi dai familiari come riportato dal Dott. Alessandro Patarchi Dirigente Medico della Rianimazione e Anestesia della ASL di Pescara-Penne sono stati 4 su 10 negli ultimi mesi, questo però non ha bloccato le attività di prelievi e Trapianto e nei prossimi mesi riprenderemo le attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole tra i giovani.

In collegamento in diretta il Dott.Aly Younes Anestesista, Rianimatore e Specialista della Terapia del Dolore, ha parlato dell'importante trattamento con la Cannabis Terapia nel post trapianto, per il dolore, il quale non desta nessun effetto collaterale a differenza di altri farmaci.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza del Volontariato e delle attività svolte quotidianamente dalle Associazioni sul nostro territorio cittadino, in particolar modo quella di AIDO che promuove la vita oltre la morte, tema molto sensibile e delicato, che tutta l’amministrazione si impegna a sostenere attraverso i canali istituzionali, eventi sportivi come espresso dal Consigliere e Presidente della Commissione sport Adamo Scurti, che ha dichiarato che la sensibilizzazione va estesa ovunque riportando un progetto prossimo nel penitenziario di Pescara, che vedrà coinvolta anche l’Associazione AIDO nella prevenzione e sensibilizzazione alla Donazione l’Assessore Mariarita Paoni Saccone, ha sottolineato disponibiitò e sensibilità nel diffondere il messaggio associativo attraverso iniziative che partino dai bambini piu' piccoli agli adulti.

Il Presidente del CSV Abruzzo Casto Di Bonaventura ha parlato della costante presenza del CSV al fianco delle Associazioni.

Importante messaggio del Dott.Antonio Saia già Parlamentare nella XIII Legislazione che ha rassicurato attraverso le sue parole lette dalla presidente del gruppo, le due proposte di legge da lui prentate rispetto al consenso informato e al prelievo di Organi in caso di decesso, da parte di tutti i Cittadini che lo volessero. Tali modalità, prevedono più spedite le procedure per l'ottenimento dello stesso, danno le massime garanzie sia ai Cittadini stessi che lo accordano che ai loro familiari.Il Dott. Saia ha inoltre ricordato un illustre e stimatissimo professionista e Senatore di Pescara, il Prof. Glauco Torlontano che fu relatore in Senato sulle due leggi proposte e approvate.

Diverse Associazioni Sportive presenti in sala, hanno deciso di condividere il valore del messaggio asoociativo di AIDO, quello di sensibilizzare ed informare attraverso la visibiità sulle loro divise il messaggio della Solidarietà e Donazione, tutto cio' reso possibile grazie alla partecipazione della "Dal Sport 74" dell'imprenditrice Rossana De Angelis, Socia AIDO da oltr 30 anni, vicina all'associazione nel sostenere le loro iniziative che ha rivolto l'invito a tutte le associazioni sportive che vorranno unirsi alla diffusione del messaggio comune. Presenti in sala:

FIN Nuoto Abruzzo Comitato Abruzzo

POLISPORTIVA OGAN PESCARA A.S.D.OGAN

Montesilvano Calcio A 5 Femminile (SERIE A)

COLORMAX CALCIO A 5 MASCHILE (SERIE A)

POLISPORTIVA SPORTING PIANELLA (SETTORE GIOVANILE CALCIO-BASKET-VOLLEY)

Moderatore Mario Di Francesco

Presidente AVULSS Pescara

L'incontro si è svolto con pubblico ridotto e in diretta streaming su Facebook nel rispetto delle norme Covid.