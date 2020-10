Genitori infuriati contro il servizio di trasporto di TUA

Ormai già da una settimana sono riaperte le scuole e c'è ancora caos suo trasporti, ma in realtà caos non sarebbe, poiché l'azienda TUA, come già specificato in precedenti articoli, mediante bando diramato tramite la Regione Abruzzo, si è organizzata al fine di fornire autobus granturismo di ditte private, in appoggio ai normali mezzi della TUA, il tutto per garantire il rispetto della normativa ANTICOVID.

Il problema è che gli autisti principali di linea, caricano i BUS quasi a scoppiare, forse per dimostrare che ce la possono fare anche da soli con un minimo di straordinario, tutto ciò non rispettando affatto le normative vigenti.

Molti sono i bus d'appoggio messi a disposizione mediante regolare gara d'appalto e molti di questi viaggiano praticamente con una, due persone a bordo, poiché manca l'informazione, poiché gli autisti anziché alla fermata dire "RAGAZZI NON VI POSSO FARE SALIRE MA TRANQUILLI CHE TRA 5 MINUTI PASSA UN AUTOBUS GRANTURISMO CON LA STESSA DESTINAZIONE", preferiscono fare salire i ragazzi.

Ricordiamo a tutti, come da foto allegata, che sul parabrezza degli AUTOBUS GRANTURISMO messi a disposizione, ci sarà un cartello con scritto AUTOBUS DI SUPPORTO EMERGENZA COVID, con il logo della TUA.

Dopo che molti genitori si sono lamentati, la TUA ha diramato un comunicato ufficiale che smentisce il sovraffollamento dei mezzi, ma invece le foto in allegato parlano da sole. Chiediamo il RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID. Chiediamo alla TUA di istruire i propri autisti sulle NORMATIVE VIGENTI, poiché alcuni, NON TUTTI GLI AUTISTI OVVIAMENTE, il regolamento non lo conoscono affatto e non hanno capito che la capienza massima del mezzo dev'essere all'80% e non al 110%. Confidiamo nei DIRIGENTI e in tutto il servizio amministrativo della TUA, che tanto si sono adoperati per garantire il trasporto scolastico e nelle FORZE DELL'ORDINE ad INTENSIFICARE I CONTROLLI al fine di fare rispettare agli AUTISTI le NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI.