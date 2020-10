Metamer presenta il progetto Ecoclima

Un incontro con la rete di installatori tecnici di Abruzzo, Marche e Molise, dedicato a spiegare l’offerta del Progetto Ecoclima e sottolinearne i punti di forza e i valori per il territorio. Questo il fulcro dell’appuntamento tenutosi lo scorso venerdì 25 settembre nella sede pescarese di Metamer, alla presenza dell'amministratore delegato Nicola Fabrizio e della struttura vendite.

“La centralità del cliente, la sostenibilità e il senso di appartenenza sono i pilastri di quella che chiamiamo la Metamer Wave, il nostro piano infatti genera valore nella creazione di un network di operatori locali per la difesa dell’economia territoriale, valorizzando e rispettando le varie professionalità degli aderenti al network stesso - commenta l’amministratore delegato Nicola Fabrizio -. Il progetto Ecoclima entra in questa progettualità come un'azione concreta, coinvolgendo quindi i clienti, i tecnici, il territorio con notevoli vantaggi, senza dimenticare l’abbattimento dei consumi rispetto ad una caldaia tradizionale con conseguenze positive per l’ambiente”.

L’offerta Ecoclima - che si rivolge ai clienti residenziali in appartamenti condominiali e unifamiliari - per il cliente significa semplificazione dell'acquisto, ricevendo un’assistenza costante nel tempo, nonché l'opportunità di scegliere tra le migliori marche di caldaie e condizionatori sul mercato.

Il tutto si concretizza in un pacchetto completo di servizi e agevolazioni tramite il quale Metamer diventa a tutti gli effetti facilitatore per il cliente, permettendo di alleggerire la gestione di diverse procedure, come individuare l’installatore, fornire assistenza nelle pratiche burocratiche e la possibilità di personalizzare i pagamenti a seconda delle esigenze. Non a caso, il messaggio scelto per accompagnare la comunicazione della campagna è “Mettiti comodo, pensiamo a tutto noi”.

L’offerta garantisce inoltre notevoli risparmi, poiché rientra nell’ambito del cosiddetto decreto rilancio, relativo alla possibilità di cambio della caldaia o condizionatore con super bonus.

In più, il cliente riceve uno sconto del 65 per cento del costo della caldaia o del condizionatore con cessione del credito d’imposta e ulteriori 300 euro di sconto sulla fornitura di gas e luce.

Il progetto, infine, risulta di grande interesse anche per gli installatori fortemente radicati nell’area di appartenenza, ai quali Metamer offre una possibilità di estendere il proprio raggio di azione professionale, copertura finanziaria per il credito d’imposta senza alcun anticipo per l’acquisto dei materiali, e infine flessibilità sul listino per i lavori di installazione.