Le opere d’arte di Maria Luisa Torlontano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si concluderà il 9 ottobre la mostra personale “Arte in vetrina” iniziata lo scorso 28 settembre, progetto culturale promosso dall’associazione “Le Muse Atelier” galleria artistica di via Palermo 51 a Pescara che ha come protagonista l’arte della pittrice Maria Luisa Torlontano.

Maria Luisa Torlontano, pittrice espressionista con una tavolozza ricca di cromatismi e forme essenziali, trae ispirazione da temi contemporanei e ritrae luoghi a lei familiari.

Organizzatrice della mostra, Angela Di Teodoro, presidente dell’associazione e organizzatrice di eventi culturali molto interessanti e molto apprezzati dal pubblico abruzzese e non solo.

“In tempi di limitazioni di presenze in spazi pubblici-afferma Angela Di Teodoro- la possibilità di far conoscere i propri lavori direttamente all’intera cittadinanza è sembrata la possibilità migliore da offrire ai soci dell’associazione”.

L’obiettivo delle esposizioni presso la sua galleria è quello di animare spazi della passeggiata commerciale nel centro della nostra città e offrire nel contempo l'opportunità ad artisti locali di poter esporre in vetrina le proprie opere.

Gli artisti interessati potranno chiedere di esporre le proprie opere (pittura, scultura, fumettistica, fotografia e creazioni artistiche in generale, anche legate ad iniziative di beneficenza) contattando Angela Di Teodoro, che previa adesione all’associazione vi saprà indicare i periodi disponibili e vi sosterrà fin dalla fase dell’allestimento.