Montesilvano, martedì 13 ottobre scuole chiuse

Premesso che in data 13 ottobre p.v. la Città di Montesilvano ospiterà il passaggio della decima tappa del Giro d’Italia 2020; Considerato • il rilevante impatto locale e, quindi, la conseguente necessità di garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli sportivi e i loro accompagnatori; • che dalle riunioni del C.P.O.S.P. del 15/09 e il 05/10 è emersa la opportunità che i sindaci valutino l’adozione delle misure a tutela della pubblica incolumità limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio; Accertato che il percorso del Giro interessa le strade e vie cittadine relative al flusso di entrata e uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole del territorio; Ritenuto che tale situazione imponga, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale; Tutto ciò premesso; Visto l’art. 54, co. 4, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locati approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che pone a capo al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza ad adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Dato atto di aver previamente comunicato al Sig. Prefetto copia del presente provvedimento ai sensi del medesimo art. 54, co. 4, D.Lgs. 267/2000; ORDINA la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale della Città di Montesilvano, per il giorno 13 ottobre p.v. con conseguente sospensione delle attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi; PRECISA che il presente provvedimento si intende, pertanto, esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.; INFORMA CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del DLgs 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. DISPONE 1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano: 2. La trasmissione di copia a: • Prefetto della Provincia di Pescara • Questura di Pescara • ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Montesilvano