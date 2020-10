Intercultura presenta i suoi programmi di scambio studentesco

Con Intercultura vivi un’esperienza unica all'estero in oltre 65 destinazioni del mondo!

I programmi di studio all’estero di Intercultura sono a concorso e sono rivolti prioritariamente a studenti nati tra il 1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006, per partenze nel corso dell'estate 2021. L'iscrizione non è vincolante, ma se vuoi partecipare a un programma scolastico devi assolutamente iscriverti entro il 10 novembre 2020, perché subito dopo iniziano le selezioni. Per saperne di più:

INFOPOINT INTERCULTURA

Quando?

21 ottobre 2020 dalle 15.00 alle 17.30

Dove?

C/O SALA DELLA PARROCCHIA "GESÙ RISORTO"

Via Filomusi Guelfi, 48 - 65126 - Pescara

Hai letto bene!!

Come partire per un anno all'estero ?

Quali destinazioni sono disponibili ?

Come ci si prepara a queste esperienze?

L'anno all'estero viene riconosciuto?

Come funziona la scuola all'estero?

Incontra i volontari per scoprire tutte le informazioni sui programmi di studio all'estero: risponderanno a tutte le tue domande su come si partecipa e sull'ampia offerta di Borse di studio.

Troverai noi volontari del centro locale di Pescara a presentare i programmi di Intercultura per l’anno 2020-2021.

Per maggiori informazioni contatta Silvia Saturno 338 7415114