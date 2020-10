Meteo a Pescara, ecco cosa ci aspetterà

La settimana prosegue all'insegna di un tempo piuttosto dinamico. Dopo esserci lasciati alle spalle la perturbazione n°5, tra questa sera e domani un nuovo fronte perturbato (dunque la perturbazione n°6) raggiungerà le regioni centrali determinando un nuovo peggioramento anche sulla nostra regione, instabilità che riguarderà principalmente l'entroterra abruzzese ma non mancherà la possibilità di sconfinamenti fin verso la fascia Adriatica.

In sintesi, per quanto riguarda l'area del pescarese: buona parte della giornata odierna (Mercoledì 14) vedrà alternanza di sole ad annuvolamenti sparsi. Un'intensificazione della nuvolosità è prevista a partire da questa sera/notte con Libeccio (garbino) in rinforzo e temperature in lieve aumento. Tra la tarda nottata e il mattino di domani (Giovedì 15) sono attese precipitazioni a carattere sparso e di debole/moderata intensità. I fenomeni associati ad una nuvolosità piuttosto irregolare potranno intervallarsi a delle schiarite. Il resto della giornata di giovedì vedrà tempo piuttosto variabile, quindi con annuvolamenti alternati a schiarite e non mancherà occasione per qualche sporadico scroscio d'acqua. Spiccata variabilità anche nella giornata di venerdì quando un nuovo afflusso di aria umida in quota potrà determinare la genesi di nuove precipitazioni nel corso della giornata. Temperature nuovamente in calo da domani sera e rimarranno al di sotto le medie del periodo fino a domenica, moto ondoso in aumento nei prossimi giorni.

HA COLLABORATO SAMUELE GIAMPIETRO