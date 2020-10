La nuova stagione del Pescara: calciomercato e prossime partite

Il 5 ottobre si sono conclusi gli ultimi accordi di calciomercato e anche il Pescara non ha fatto eccezione. Quest’anno il Delfino non ha regalato grandi sorprese ai propri tifosi ma è comunque il caso di valutare quali sono stati gli acquisti e le cessioni. Il Pescara ha dato il benvenuto ad Antei e Vokic in prestito, insieme a Nzita in prestito con diritto di riscatto. Anche Guth è entrato a far parte della squadra e si è festeggiato il ritorno in maglia biancazzurra del portiere Alastra. Salutano invece Morselli, Borrelli e Bunino.

La partenza del campionato di serie B

Per il Delfino è già iniziato il campionato di serie B, il 26 settembre con Pescara-Chievo con un pareggio a reti inviolate. La seconda giornata ha invece visto i biancazzurri protagonisti in negativo nella sconfitta in trasferta con la Reggina con un risultato di 3-1. La terza giornata di campionato si giocherà sabato 17 contro l’Empoli in casa, mentre i prossimi impegni di ottobre vedranno il Delfino contro il Venezia fuori casa e contro il Frosinone, nell’ultima gara domestica del mese. Da sottolineare anche l’impegno in trasferta contro il Parma, valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Purtroppo l’avvio di questo campionato 2020-2021 non è stato affatto brillante per i ragazzi di Massimo Oddo, come testimoniano anche i risultati ottenuti contro il Chievo e la Reggina. Oltre allo scialbo pareggio alla prima di campionato, è stata la sconfitta con la Reggina a far accendere i primi campanelli d’allarme. È stata soprattutto la difesa a soffrire le incursioni degli amaranto, anche per via della presenza di un big come Menez, che rappresenta ovviamente un fuori-categoria per la serie B. I pochi segnali incoraggianti sono arrivati da Memushaj e da Maistro (suo l’unico gol del Delfino).

Dove e come guardare il prossimo turno del Pescara

Come anticipato poco sopra, la prossima partita sarà contro l’Empoli: si terrà il 17 ottobre alle 16.00 e sarà possibile seguirla anche in diretta streaming su DAZN. A questo punto l’obiettivo da raggiungere è ottenere un flusso streaming senza alcuna interruzione e senza fastidiose pause (i cosiddetti “freeze”), che potrebbero farci perdere alcuni momenti cruciali della partita. A tal proposito, è consigliabile dotarsi di una connessione stabile, così da evitare il problema del buffering; se non si vogliono avere vincoli di abbonamento, è possibile optare per una rete wifi con Internet ricaricabile come quella di Linkem, che consente una maggiore libertà in questo senso. Naturalmente ci sono altre indicazioni da seguire, per ottimizzare al meglio la visione del match. Per prima cosa, è bene non “ingolfare” il router con troppi dispositivi collegati in simultanea, e in secondo luogo si consiglia di collegare il pc o la smart tv direttamente al router, tramite un cavo Ethernet. Infine, quali sono le piattaforme e i siti web dove si possono controllare i risultati in diretta testuale? Per chi non possiede un abbonamento a DAZN, risorse come sofascore.com sono molto preziose. Si ricorda che tutte le piattaforme di streaming video gratis sono illegali, pertanto è meglio evitarle.