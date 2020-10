L'annuncio di Di Iavoco: "Approvata in Consiglio comunale la proposta della istituzione della casetta marinara"

E' stato approvato ieri sera, dal Consiglio Comunale, la proposta dell'Istituzione della casetta marinara. Ad annunciarlo è stato l'ex Assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo, attraverso un post apparso sul proprio profilo Facebook:

"Una piccola vittoria. Approvata poco fa in Consiglio comunale la proposta della istituzione di quella che ho voluto chiamare Commissione Storia e Bellezza per la tutela, progettata da me e Piero Giampiero. L’Amministrazione dovrà comporre questa Commissione con membri delle Associazioni che si occupano della tutela dell’ambiente e del paesaggio, esperti di questi settori e Sovraintendenza. Ora cittadini e gruppi di cittadini potranno proporre direttamente alla Commissione di far porre al Consiglio Comunale vincoli, tutele, attenzioni su luoghi, aree, edifici che appartengono alla storia e alla bellezza di Pescara evitando che siano spianate da qualche ruspa come é accaduto troppe troppe volte. Un ringraziamento a Massimo Palladini."