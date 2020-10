Intervista Andrea Pimpini: "COVID, un brutto periodo"

Intervista con il cantautore pescarese Andrea Pimpini

Il nuovo singolo “Un Sogno Non Svanisce”, qual è il messaggio della canzone?

Il nuovo singolo presenta sonorità nuove. Tutti i miei precedenti lavori in studio erano per lo più piano e voce. Con la nuova canzone invece ho puntato più sul pop/rock. Questo “cambiamento musicale” sarà ancora più evidente con l’uscita del nuovo Album “Quando Cammini Per Strada”.

“Un Sogno Non Svanisce” è un invito a inseguire i propri sogni e a lasciar perdere critiche e giudizi della gente. Credo che le persone che giudicano gli altri siano per altro quelle che non hanno ambizioni. Quando qualcuno ha un obbiettivo davanti a sé, non ha tempo da perdere in giudizi e insulti. Voglio che i ragazzi capiscano questa cosa e lascino perdere le parole degli altri.

Dunque è in arrivo un nuovo disco, “Quando Cammini Per Strada”…

“Quando Cammini Per Strada” lo definirei il mio disco più bello. Il giudizio finale, come sempre, spetterà al pubblico

L’album è già disponibile per il pre-save: https://levelmusic.lnk.to/quandocamminiperstrada

Questo periodo è assai difficile soprattutto per i lavoratori dello spettacolo, per chi guadagna con la musica e i concerti. Tu come lo stai vivendo?

Devo essere sincero, io non vivo di musica, non sono un lavoratore del mondo dello spettacolo. Ciò che guadagno, lo guadagno in altro modo. Certamente ho sofferto e sto soffrendo tutt’ora la mancanza di eventi live. Quando pubblichi un singolo o un album, è necessario suonarlo almeno una volta dal vivo! Ora non è possibile, nessuno organizza più nulla a causa delle restrizioni. Al momento, musicalmente parlando, mi sto concentrando solo sull’uscita e la promozione di nuove canzoni ma spero tanto di poter tornare a fare musica dal vivo. Quella è la mia dimensione

Cambiando discorso… A Settembre hai accusato il Conservatorio di Pescara di una disorganizzazione totale. Cosa è successo?

Ho spiegato tutto in un post sul mio profilo Facebook. In poche parole mi hanno proibito di svolgere l’esame di ammissione. Io ho pagato, mi sono presentato online il giorno delle audizioni e la commissione ha iniziato a dire che erano altre le date d’esame. Una disorganizzazione totale, così facendo hanno danneggiato non solo me ma tantissimi altri ragazzi con la passione della musica. Non ha ancora risposto nessuno alla mia denuncia ma in fondo è così che fanno oggi le istituzioni. Non mi meraviglio. Però intanto hanno preso i soldi…

Tornando alla tua musica: Hai qualche duetto in programma o pronto per essere pubblicato?

Il prossimo disco non presenterà nessun featuring. In questi giorni mi sono sentito via telefono con una ex concorrente dell’“Eurovision Moldova Song Contest”, stiamo valutando una possibile collaborazione. Se e quando avremo il pezzo giusto, ci lavoreremo