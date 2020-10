Sanificazione Scuolabus Comune di Rosciano

Visto l'aumento della curva di contagi e l'isolamento di alcune classi poste in quarantena preventiva, il Comune di Rosciano, con la supervisione del Sindaco Simone Palozzo, vigila sul corretto rispetto delle normative, soprattutto per quanto riguarda le scuole e il trasporto scolastico. Proprio questa mattina, la DITTA AUTONOLEGGIO EDMONDO DI CESARE, a cui è affidato il SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, sta attuando tutte le operazioni minuziose di sanificazione e di disinfezione sui mezzi adibiti al servizio.

In generale – fa sapere la ditta – queste operazioni si inquadrano in una serie di attività complessive che la DITTA AUTONOLEGGIO EDMONDO DI CESARE, ha già messo in atto, in linea con le indicazioni fornite con i decreti Conte e le ordinanze del governatore Marco Marsilio.

Come dichiarato dal titolare e responsabile Edmondo Di Cesare, nel dettaglio:

1) È stato aggiornato il Documento di valutazione del rischio condividendolo con i rappresentanti dei lavoratori.

2) È stato emesso un ordine di servizio disponendo l’astensione dal lavoro delle persone con immunodepressione certificata e di quelle che presentassero sintomi o stato febbrile.

3) Tutti i nostri dipendenti, hanno partecipato al corso di formazione COVID19

4) Si sta attuando un piano di sanificazione straordinaria di tutti i mezzi.

5) Abbiamo acquistato sanificatori A VAPORE CHE SPUZZANO PEROSSIDO D'IDROGENO E ACIDO PERACETICO, attivi già dal mese di settembre in tutti i Comuni dove effettuiamo i vari servizi trasporto (Trasporto Scolastico nei Comuni di Rosciano e Moscufo, Trasporto Disabili nei Comuni di Cepagatti, Collecorvino, Penne, Pescara e Pianella, Trasporto Aggiuntivo linea TUA tratta Montesilvano - Roseto - Giulianova) questa tipologia di dispositivi viene utilizzata quotidianamente sui mezzi, garantendo una totale sanificazione degli stessi.

6) Le attività di pulizia e di sanificazione sono costantemente monitorate da personale tecnico della società.

-(D'Amico): In cosa consiste la sanificazione e la disinfezione dei mezzi?

-(Di Cesare): Oltre alle classiche e codificate procedure di pulizia, la ditta ha previsto due ulteriori interventi sui mezzi utilizzati per i vari servizi: interventi con prodotti a base di cloro e alcool che insieme al Vaporizzatore di Perossido d'Idrogeno e acido peracetico, permettono di sterilizzare giornalmente i mezzi.

Inoltre, vengono effettuati settimanalmente interventi di disinfezione.

-(D'Amico): Come avviene l’operazione di sanificazione dei mezzi?

-(Di Cesare): Per la sanificazione di ogni mezzo vengono impiegate tre risorse con i seguenti compiti: pulizia zona abitacolo e pulsantiere, pulizia superfici e interventi con vaporizzatore di perossido di idrogeno e acido peracetico.

La Ditta Autonoleggio Edmondo Di Cesare è da sempre attenta alle esigenze ma soprattutto alla sicurezza degli utenti trasportati e dei propri dipendenti ed oggi più che mai visti i contagi di un COVID19 che non tende a rallentare la sua corsa.