Emergenza Covid: agevolazione del 25% sulla quota variabile della TA.RI

Il Consiglio Comunale di Pescara ha dato il via libera all'agevolazione tariffaria sulla TA.RI, per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia Covid-19. Per il solo anno del 2020 l'agevolazione è pari al 25% della quota variabile componente la tariffa. Sarà sospesa la quarta rata, con scadenza al prossimo 30 novembre, costituita dalla quota fissa e variabile.

La parte di tariffa fissa, non costituente esenzione, sarà oggetto di conguaglio alla scadenza della prima rata Ta.Ri. 2021.

La riduzione sarà applicata d’ufficio alle utenze non domestiche con specifici codici ATECO così come disciplinato nell’allegato A della Delibera ARERA n.158/2020 del 05/05/2020.

Saranno inoltre ammessi al beneficio gli operatori economici che con specifica istanza documentino l’avvenuta chiusura durante il periodo di lockdown (seppur non obbligati) e la assoluta mancanza di fatturato nel periodo.

Per maggiori informazioni ecco la delibera del Comune di Pescara:

https://adriaticarisorse.it/wp-content/uploads/2020/10/delibera-CC-Pescara-n84-2020-tari.pdf

Modulo di dichiarazione:

https://adriaticarisorse.it/wp-content/uploads/2020/10/Tari2020_non_domestiche_covid19.pdf