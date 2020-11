Pescara: chiusa a San Silvestro la scuola elementare "Cascella"

l sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura della Scuola primaria “A. Cascella” di San Silvestro Colle, da domani lunedì 9 a mercoledì 11 novembre, per consentire la sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici dell’istituto. Il provvedimento fa seguito alla comunicazione della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pescara n. 6 circa la positività al virus “Covid-19” di un collaboratore scolastico in servizio presso la Scuola primaria “A. Cascella”; e applica inoltre la circolare n. 17167, del 21 agosto 2020, del Ministero della Salute con la quale sono state trasmesse le linee di indirizzo aventi ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.