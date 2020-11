Buggzy Hoffa pubblica la nuova canzone "Pray On"

Il rapper di Brookly, Buggzy Hoffa, pubblica il nuovo singolo "Pray On", che affronta la pandemia, le elezioni, le tensioni razziali e la vita quotidiana in America.

Buggzy Hoffa ha recentemente firmato un contratto con Hip Hop Veteran, Pioneer e Heavyweight Eric B (di Eric B & Rakim e Blue Bloods) Eric B Music Group/Sony e ha deciso di andare intraprendere una direzione diversa dai suoi singoli in classifica in Firehose (con il picco di #23) e dal singolo attuale che sta scalando le classifiche "Head Bussa" (#27 su R&B/Hip Hop Charts).

"Pray On" è un brano emozionante e contagioso. Ascoltatori di tutte le età stanno rendendo questa traccia un vero e proprio tormentone.

Dopo aver ascoltato alcune delle precedenti uscite di Buggzy eravamo inclini a chiedere quale fosse la sua ispirazione:

"Swisher mi ha chiamato e ha detto che aveva una canzone per me. Ho sentito la traccia e ho capito subito che questa canzone sarebbe stata diversa da tutto quello che stavo facendo. Con il covid, l'elezione, le vite nere contano il movimento, e il modo in cui la vita è cambiata così rapidamente mi ha ispirato a creare la canzone",

L'artista afferma:

"Mi sento fiducioso che le persone hanno il desiderio di avere un'America che tutti noi possiamo amare. Non solo pochi eletti. Posso beneficiare di alcune delle politiche di 45, ma ciò che è essere in grado di fare qualche viaggio in più privato o poliziotto alcuni giocattoli davvero bello in confronto dove i miei vicini non stanno mangiando, o paura per i loro figli di lasciare la casa. Abbiamo l'opportunità di rendere l'America di nuovo grande senza la retorica, i fischi razzisti dei cani e le persone che minano i diritti degli altri alla ricerca della vita, della libertà e della ricerca della felicità. Questa è la mia speranza di vedere tutti avere una possibilità al sogno americano"

Essere nel settore per 24 anni ti insegna tante cose. Buggzy Hoffa, nativo di Brooklyn, New York, originariamente Brandon Wilson, che si descrive come un uomo di fatto, è stato nel settore dello spettacolo fin dall'età di 6 anni. La sete di libertà creativa è ciò che ispira Buggzy Hoffa. La creazione è una cosa di cui Buggzy è innamorato. "Essere creativi con altri creatori è spirituale", dice Buggzy