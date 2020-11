COVID19 salgono i positivi a Cepagatti

Aumentano i contagi sul territorio di Cepagatti, infatti nel comunicato di oggi su CITTÀ DI CEPAGATTI, leggiamo quanto segue:

"Come consuetudine pubblichiamo l'aggiornamento della situazione Covid19 nel nostro territorio. Ci hanno comunicato la positività di altri cittadini residenti, quindi attualmente i casi positivi sono 42.

Nei giorni scorsi è stata effettuata la sanificazione della scuola elementare di Cepagatti che da oggi è regolamente aperta. Per quanto riguarda la scuola si stanno eseguendo i protocolli impartiti dalla Asl a cui anche il Comune si deve attenere. La Asl ha ritenuto di sospendere precauzionalmente l'attività di una classe del plesso della primaria di Cepagatti in quanto sembrerebbe che alcuni genitori risultano essere positivi al covid19. Siamo in attesa di dati piú approfonditi."

Lieve discordanza d'informazione rispetto alla nota diffusa dall'Istituto Comprensivo di Cepagatti (visibile in foto), dove invece si parla di 4 classi in quarantena.

In ogni modo, i dati ufficiali aggiornati ad oggi 12 Novembre 2020 sono i seguenti:

Positivi UFFICIALI presenti sul territorio ad oggi 12 Novembre: 42

Dati da Marzo al 12 Novembre:

Positivi totali: 108

Guariti: 58

Deceduti: 8

Si invita tutti al rispetto delle regole per evitare ulteriore diffusione del virus, perché è vero sì che non esiste solo il COVID19, ma è anche vero che in questo momento sta a noi tutti sconfiggere almeno questo virus visto che lo conosciamo e sappiamo come annientarlo!