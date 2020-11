Meteo a Pescara, ecco cosa ci aspetterà domani

A CURA DI SAMUELE GIAMPIETRO: Dopo aver trascorso la prima metà del mese di novembre all'insegna del tempo prevalentemente stabile per via di una robusta alta pressione, questa ora inizia a mostrare segnali di un progressivo cedimento. Già stamane le prime precipitazioni si sono fatte vedere nei territori dell'aquilano, del teramano e a tratti del pescarese ma nel corso della serata/nottata il transito della perturbazione n°3 del mese di novembre favorirà nuovi rovesci specialmente nell'entroterra regionale per poi raggiungere altresì il versante costiero nel corso della serata/nottata. Si tratterà di precipitazioni di debole/moderata intensità, localmente non si escludono fenomeni un po' più consistenti, ad ogni modo si tratterà di un passaggio perturbato alquanto rapido. Domani (MARTEDI 17) ancora instabilità con annuvolamenti diffusi a tratti intervallati a brevi schiarite, qualche pioggia sarà possibile nell'arco dell'intera giornata ma nulla di rilevante, si tratta di rovesci sparsi, deboli ed intermittenti, dalla serata l'instabilità lascerà spazio ad un graduale miglioramento ma la nuvolosità persisterà almeno fino al mattino di mercoledì. Temperature che si riporteranno nelle medie stagionali, venti in rinforzo da Maestrale, moto ondoso in aumento.