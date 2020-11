Via libera allo sconto del 10 per cento per gli studenti pendolari dagli 11 ai 26 anni

"Sarà esteso a tutti i comuni fino a 5.000 abitanti lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti degli studenti pendolari, grazie a un emendamento presentato dai gruppi Pd, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto alla legge sul pendolarismo, che fino ad oggi non consentiva questa possibilità", così il consigliere Pd Antonio Blasioli, promotore dell'emendamento che è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta di oggi.

La precedente disciplina consentiva scontistiche per gli studenti dagli 11 a 26 solo alle aree svantaggiate: