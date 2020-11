COVID19: molti guariti ma altri contagi a Cepagatti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Aumentano ancora i contagi sul territorio di Cepagatti, anche se rispetto allo scorso report, molte sono anche le persone guarite, infatti nel comunicato di oggi su CITTÀ DI CEPAGATTI, leggiamo quanto segue:

"Aggiornamento coronavirus: la asl ci ha comunicato la positivitá al covid19 di altri cittadini. Ad oggi il numero di persone positive al covid19 residenti a Cepagatti è 56.

L'Abruzzo è zona rossa: l'allerta e l'attenzione di tutti deve essere massima."

Conteggiando i nuovi positivi, con le persone che ne frattempo si sono negativizzate e tutti i dati precedenti, i dati ufficiali aggiornati ad oggi 21 Novembre 2020 sono i seguenti:

Positivi UFFICIALI presenti sul territorio ad oggi 21 Novembre: 56

Dati da Marzo al 21 Novembre:

Positivi totali: 133

Guariti: 69

Deceduti: 8

Si invita tutti al rispetto delle regole e alla collaborazione, visto che le comunicazioni tra COMUNE e ASL, spesso arrivano in ritardo.

Si ricorda inoltre che è stato sottoscritto l’accordo tra Regione, Federfarma e Assofarm, che consentirà dal 30 Novembre, la somministrazione di test sierologici in tutta la rete regionale delle farmacie convenzionate, pubbliche e private al costo di € 15,58.

Il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, ci consentirà di potenziare l’attività di screening sulla popolazione, così da orientare strategie e misure per il controllo della pandemia.