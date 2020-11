Trasporto disabili e scolastico. È importante sanificare i mezzi

Sono molti i Comuni che in questo periodo guardano a soluzioni per la mobilità sicura e sanificata. L’emergenza Covid ha causato gravi ripercussioni sul sistema scolastico e costretto a riprendere le lezioni a distanza, che sono al centro delle discussioni di questi giorni.

Proprio ieri, abbiamo incontrato nuovamente Edmondo Di Cesare, titolare della ditta a cui è affidato il servizio di trasporto scolastico, che stava attuando tutte le operazioni minuziose di sanificazione e di disinfezione sui mezzi adibiti al servizio.

Già intervistato in precedenza riguardo come avviene la sanificazione dei mezzi, mi sono trovata a porgli ulteriori domande per informare correttamente i lettori sulle procedure da seguire per chi viaggia sugli scuolabus.

Domanda: "Qual è il ruolo dei genitori?"

"I genitori devono misurare la febbre ai propri figli a casa e non mandarli sullo scuolabus in caso di temperatura superiore a 37,5^"

Domanda: "Nell'eventualità ci siano casi di COVID in famiglia, come vi comportate?"

"Ovviamente vietiamo l'accesso sullo Scuolabus agli studenti che sono stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid 19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo."

Domanda: "Quali sono le regole che devono seguire i bambini e ragazzi che viaggiano a bordo degli scuolabus?"

"Gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Tale disposizione non si applica agli alunni con meno di 6 anni e agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aree, inoltre gli alunni salendo sul mezzo devono disinfettarsi le mani con apposito gel installato sul pulmino."

Domanda: "In un precedente articolo abbiamo spiegato nel dettaglio, come avviene la sanificazione dei mezzi. Edmondo, vuoi spiegarci brevemente che tipo di sanificatori utilizzate?"

"Abbiamo acquistato sanificatori A VAPORE CHE SPUZZANO PEROSSIDO D'IDROGENO E ACIDO PERACETICO, attivi già dal mese di settembre in tutti i Comuni dove effettuiamo i vari servizi trasporto (Trasporto Scolastico nei Comuni di Rosciano e Moscufo, Trasporto Disabili nei Comuni di Cepagatti, Collecorvino, Penne, Pescara e Pianella, Trasporto Aggiuntivo linea TUA tratta Montesilvano - Roseto - Giulianova) questa tipologia di dispositivi viene utilizzata quotidianamente sui mezzi, garantendo una totale sanificazione degli stessi."

Ringraziando per la gentilezza e disponibilità sottolineo che questo articolo non è scritto a scopo pubblicitario, ma semplicemente per offrire ai genitori le delucidazioni di cui hanno bisogno per affrontare questa emergenza che non rallenta la sua corsa.