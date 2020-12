Addio al giornalista Elio Lamparelli, è stato direttore di Rete8

All'età di 85 anni è venuto a mancare il giornalista Elio Lamparelli.

Tra le tante esperienze in carriera la direzione di Rete8, emittente tra le principali della regione.

Proprio Rete8 ricostruisce il profilo di Lamparelli, ricordandone spessore, autorevolezza e professionalità. "Dal 1963 al 1971 Elio Lamparelli ha lavorato al Messaggero di Roma come cronista. Pioniere dell’emittenza privata in Abruzzo, dal 1974 al 1988 è stato direttore responsabile della televisione regionale Telemare e conduttore dei talk show Angolo Retto, Mare Mosso, Sotto il Temporale e Dobbiamo dirlo. Nel 1977 è stato impegnato per il gemellaggio Pescara–Spalato e per quello Pescara–Atene; poi per il rilancio del gemellaggio Pescara– Arcachon. È stato docente all’Istituto di Scienze Religiose Toniolo su Fondamenti teorici della comunicazione e orientamento nel campo dell’informazione.

Nel 1988, direttore responsabile di Rete8, ha condotto la rubrica settimanale Pentagono e quella quotidiana Il Salotto. Nel 2003 ha lavorato per Atv7 in qualità di direttore editoriale e dal 2000 al 2015 è stato direttore responsabile del quotidiano Pressonweb.net.

Tra i riconoscimenti da ricordare quello dell’Ordine cavalleresco vaticano di San Silvestro Papa e quello di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana".

I funerali di Elio Lamparelli si terranno nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre alle ore 15 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Pescara.