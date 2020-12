Pescara: i medici protestano contro il Ministero

Si è svolta questa mattina a Pescara, presso piazza Salotto, la protesta dei giovani laureati in Medicina contro il Ministero in merito al blocco della graduatoria e dell'iter del concorso per la specializzazione del 2020. I medici hanno protestato in modo pacifico, rispettando le norme di sicurezza anti-Covid, con addosso il camice bianco e dei cartelli in segno di protesta. Le manifestazioni si sono svolte anche nei giorni scorsi in altre piazze italiane.

Il concorso per la specializzazione si è svolto il 22 settembre, la graduatoria da bando sarebbe dovuta uscire il 5 ottobre, dopodiché si apre la fase di scelta dove si elencano in odine di preferenza sia la specializzazione con allegato la città e nel momento di assegnazione, in base al proprio punteggio e del posto in graduatoria. Ancora oggi il Ministero dell’Università e Ricerca non ha dato risposte, non sapendo chi ha superato l’esame, quando e dove potranno accedere alla formazione.