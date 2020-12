Onomastico: oggi si festeggia Santa Concetta

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel giorno dell’Immacolata concezione la Chiesa ricorda Santa Concetta. Questo nome, tipicamente meridionale, che incominciò a entrare in uso dopo l’8 dicembre 1854, è strettamente legato al dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX nella costituzione Ineffabilis Deus.

L’Immacolata Concezione è patrona della Spagna e dei fabbricanti di calze in seta. Questo nome è raramente usato al maschile, ricordiamo ad esempio il noto giornalista Concetto Pettinato. La tradizione ricorda pure: una santa Concetta martire, l’8 aprile ma si tratta di un errore, in quanto, in questa data si commemora una martire di nome Concessa.