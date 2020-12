Niko Romito apre un temporaly store a Pescara

A Pescara arriverà il temporary store di Niko Romito dedicato a Bomba, la prelibatezza di cui lo chef tre stelle Michelin ha fatto un marchio. A dare l’annuncio è stato egli stesso, postando una foto del locale chiuso, in prossimità di Piazza Sacro Cuore.

“Per 20 anni tanti abruzzesi sono venuti da me, per queste festività̀ Natalizie ho deciso di ricambiare l’affetto dimostrato ed esser io ad entrare a casa di molti di loro, in un luogo a me caro da sempre. Bombe dolci e cioccolata calda, nel cuore di Pescara. #abruzzo #natale #bomba #nikoromito.”