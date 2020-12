RIDDLES OF DZOOM: IL FINALE A SORPRESA DELLA PRIMA STAGIONE

La web serie girata via zoom da attrici internazionali, tra le quali l'abbruzzese Alida Pantone connessa da Pescara, giunge al termine, almeno per questa prima stagione.

Il finale di stagione di RIDDLES OF DZOOM verrà pubblicato sui social media Sabato 19 December 2020 alle 21:20. Per festeggiare la chiusura della serie, le attrici parteciperanno ad un evento speciale sulla pagina Facebook della web serie.

Alida Pantone, attrice e co-produttrice del progetto afferma: “Visto che la serie è stata ideata per i social media, la nostra presenza sui maggiori social network era di vitale importanza. Abbiamo lavorato duramente per creare dei contenuti interessanti che accompagnassero il pubblico tra un episodio e l’altro. Sarà molto interessante poter interagire live con gli spettatori nella maratona evento per l’ultima puntata della stagione”.

La storia ruota attorno a un indovinello… e ad un segreto che nessuno vuole rivelare. Durante il lockdown sei ragazze ricevono un invito a una rimpatriata virtuale del gruppo cui appartenevano ai tempi del liceo: “Le Brunette”. Il meeting online si trasforma rapidamente in un incubo quando le ragazze sono obbligate a partecipare a un gioco e risolvere un indovinello. E’ giunta l’ora che la verità venga a galla, e la posta in gioco… è la loro vita.

“Sono molto orgogliosa di questo progetto”, dice l’ideatrice e regista della serie Rachele Fregonese, “A giugno Riddles of Dzoom era solo un’idea astratta. Volevo prendere la situazione che stavo vivendo - una pandemia globale che è riuscita a far fermare tutto il mondo - e usarla per creare qualcosa di divertente. Ho deciso di cogliere l’occasione anche per lavorare con professionisti da tutto il mondo, girando internazionalmente senza mai lasciare casa. La serie nasce dal mio bisogno di raccontare storie usando al meglio la tecnologia che abbiamo a disposizione, e sfidando le limitazioni imposte dal Covid.”

“Riddles of Dzoom” ha come protagoniste Rachele Fregonese (Letitia), Alida Pantone (Charlene), Annie Knox (Fay), Kelly Juvilee (Greta), Inna Bagoli (Iris) e Giulia Lupetti (Zelda). Con la partecipazione di Jahel Corban Caldera (voce fuori campo).

Le musiche originali sono composte da Emilio Merone, mentre la grafica del poster in allegato è di Riccardo Desiderò.

6 attrici, 7 locations, 5 città, 3 paesi, 9 telecamere, 1 indovinello, 1 segreto e una pandemia globale.

Episodio finale di Riddles of Dzoom: in arrivo Sabato 19 Dicembre ore 21:20

