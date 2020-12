Willclown Abruzzo: "Anche questo Natale diffondiamo la gioia"

WILLCLOWN ABRUZZO, l’associazione di volontariato di Pescara, compie proprio in questi giorni 14 anni di attività e festeggia rilanciando la sua attività di promozione e diffusione della “ClownCare” come approccio per alleviare la sofferenza e alleggerire le situazioni di disagio. Rilancia scegliendo di non fermarsi in questo periodo così difficile. L’arrivo della pandemia ha infatti costretto i nostri volontari a fermarsi, non permettendo loro di portare sorrisi, leggerezza e supporto ai bambini ospedalizzati, ai ragazzi disabili, ai nonnini delle case di riposo e alle tante persone che necessitano sostegno e allegria.

Ma la nostra associazione non poteva lasciarle sole durante le feste, non poteva rinunciare a portare ancora i suoi messaggi di gioia, allegria e soprattutto di sostegno empatico….. soprattutto in questo momento così difficile, pieno di rinunce, di distanze, di assenza di abbracci, di baci, di carezze…

Così, dopo aver dotato i nostri volontari con delle mascherine un po’ particolari - hanno il sorriso e l’immancabile NASO ROSSO stampati, che nessuno può toglierci - per il periodo natalizio abbiamo organizzato diverse iniziative per rimanere comunque vicini a tutti loro:

Auguri colorati e gioiosi ai nostri amici “speciali” del Don Orione (in collaborazione con l’Assessorato alla Disabilità e Ascolto Sociale del Comune di Pescara)

Canti, gioia e doni con i nostri clown dottori: ad inviarli, direttamente Babbo Natale ai bambini della Casa Famiglia

Visita natalizia con doni e auguri pieni di amore ai pazienti del Reparto di Trapianti del Midollo Osseo dell’Ospedale Civile di Pescara

Regali di natale inviati ai nonni della Casa di Riposo “ Centro Nazareth ”, per non farli sentire soli in questo periodo così bello dell’anno

Collegamento in video-chiamata con Babbo Natale, assistito dai nostri clown dottori, con i bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria Medica dell'Ospedale Civile di Pescara (in collaborazione ancora con l'assessorato alla Disabilità e all'Ascolto Sociale del Comune di Pescara) – 23 Dicembre ore 12,30

Il nostro TaxiClown, coloratissimo e gioioso, che, guidato dai nostri clowndottori, andrà in giro per Pescara e aree limitrofe, per consegne speciali ma soprattutto per lasciare una scia di colore, gioia ed entusiasmo

Infine, la partecipazione alla Campagna "Play Activity" sull'importanza del gioco per i bambini. È una campagna promossa e realizzata da IKEA Italia, con raccolta fondi destinata alla nostra associazione; la collaborazione con Ikea va avanti ormai da quasi 10 anni. Quest'anno è ancora più significativa perché lo scorso anno una bambina abruzzese ha vinto la "Drawing Competition" dell'azienda svedese e il suo disegno quest' anno è diventato un peluche della linea SAGOSKAT, ed è la prima volta che un disegno "italiano" arriva a essere prodotto. E i proventi della vendita dei peluche Ikea della linea SAGOSKAT saranno devoluti alla nostra associazione.

Ma non ci fermeremo al Natale 2020, continueremo anche nel 2021 a essere attivi e presenti, con iniziative che accorcino le distanze con le persone e le strutture nelle quali manchiamo da tempo. In particolare, cercheremo di realizzare la “stanza degli abbracci” per un centro anziani e per un centro di riabilitazione, e abbiamo in programma di organizzare dei collegamenti online settimanali, per poter incontrare “virtualmente” sia i nostri amici del Centro Anziani e del Don Orione e sia i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, Oculistica e Vaccini (nell’ambito del Progetto “Un Ospedale a Colori”, in co-progettazione con il Comune di Pescara – Piano Sociale d’ambito distrettuale ECAD 15).

Nella speranza di poter tornare presto nelle strutture e nei reparti dove manchiamo da marzo e dove i nostri tanti amici ci stanno aspettando per tornare a riabbracciarci e sorriderci.

LASCIAMOCI CONTAGIARE DALLA GIOIA E AVVOLGERE DAI MILLE COLORI di WILLCLOWN