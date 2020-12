Una speranza per i senzatetto: giovani architetti italiani in aiuto dall’estero durante la pandemia Covid-19

Si chiama WindsorPatania Architects l’emergente studio londinese, costituito per la maggior parte da giovani architetti italiani, a voler far parte del programma “HomelessHostelsWork” (in italiano “Ostelli per i senzatetto”) concepito dall’organizzazione spagnola no profit #HomelessEntrepreneur. L’organizzazione è infatti alla ricerca di nuove proprietà per ospitare un numero sempre crescente di senzatetto nel capoluogo spagnolo durante questo periodo di forte crisi sanitaria e lo studio nordeuropeo dai caratteri tutti italiani si è reso subito disponibile a fornire il proprio supporto.

Durante la fase uno della pandemia, 19 senzatetto sono stati accolti in strutture rese accessibili e sicure a fronte dell’emergenza del Covid19, grazie ad un programma di prevenzione appositamente studiato. Il lock-down ha dato il via all’attuazione del programma HELP (in italiano “AIUTO”), che ha visto l’associazione spagnola focalizzarsi sul proprio empowerment economico al fine di ridurre lo stato di povertà vigente, dando la possibilità a cinque tra i beneficiari dell’iniziativa di iniziare a lavorare e pagare l’affitto.

Da Marzo 2020 #HomelessEntrepreneur si è avvicinata alle strutture alberghiere, principalmente agli ostelli, suggerendo una soluzione positiva per i suoi direttori e per i clochard. La proposta? Trasformare temporaneamente gli ostelli, inutilizzati a seguito dello stop al turismo, in centri di accoglienza per ospitare chi una casa non ce l’ha.

Ora che la fase due è quasi volta al termine, l’organizzazione spagnola si sta attrezzando con misure sostenibili che possano individuare i punti cardine per sviluppare un modello replicabile in tutto il mondo, al fine di continuare ad aiutare questa gente.

Un esempio è il Central&Basic Solarium a Barcellona, un ostello concepito come rampa di lancio per rimettere in piedi la vita di 17 senzatetto nei prossimi sei mesi. Se il progetto andrà a buon fine, sarà una vittoria e il modello potrà essere rilanciato a livello europeo coinvolgendo, prime fra tutte, le “smart cities”.

WindsorPatania, dai cognomi dei due fondatori e direttori dello studio inglese, si introduce in questo contesto applicando le regole dell’architettura ad una causa sociale e sanitaria.

Lo studio inglese si è subito dimostrato pronto a mettere a disposizione la propria esperienza, dimostrando come, attraverso la riprogettazione degli interni e l’utilizzo di elementi semplici è possibile ricreare un ambiente favorevole e sicuro, garantendo le distanze e la protezione dei nuovi inquilini.

Ora che si ha una consapevolezza maggiore della situazione che il mondo sta vivendo, il team di architetti prevalentemente italiani risponde efficientemente ai cambiamenti repentini delle disposizioni governative. Lo studio, seppur in modalità smart working, ha ottenuto il rilievo fotografico e geometrico dell’edificio grazie alla disponibilità di un architetto locale ed ha subito iniziato a ragionare su delle problematiche che hanno a che fare non solo con la riprogettazione di spazi, ma anche con la sanità, la socialità e il rispetto di regole nuove per tutti.

Al Central&Basic Solarium, i senzatetto dovranno vivere e lavorare rimanendo all’interno della struttura e mantenendo il distanziamento sociale, motivazione per cui la ridistribuzione mantiene come punto cardine la separazione tra gli individui al fine di evitare complicazioni. Ma queste persone hanno bisogno di nuove opportunità per ritornare ad essere cittadini attivi e lavoratori.

Il ruolo dello studio WindsorPatania è quello di rendere fruibile tutto lo spazio disponibile nella struttura, progettando ogni elemento in maniera temporanea, sostenibile e removibile, in maniera tale da consentire all’ostello di riconvertire gli spazi per la fruizione turistica e viceversa, in ogni momento.

Il team di architetti considera ogni spazio potenzialmente attaccabile dal virus e di conseguenza pensa persino al progetto di una reception suddivisa in spazi necessari alla sanificazione e al ripostiglio per le scarpe, che potrebbero facilmente contaminarsi.

Giovanni Patania, co-fondatore di WindsorPatania Architects, afferma: “L’interazione sociale è, per noi architetti, il fine ultimo della progettazione. Con questo progetto abbiamo dovuto capovolgere il nostro modo di vedere le cose. L’ostello è un grande punto di partenza, caratterizzato da elementi architettonici che vogliamo preservare. È importante per noi offrire qualità estetica seppur in questo momento non sia una priorità.”

Riutilizzando quanti più elementi di arredo possibili, il progetto cerca di riproporre un luogo diverso dall’originale. I senzatetto sono ulteriormente spronati ad imparare anche grazie alla nascita di un laboratorio di autocostruzione, parte dell’ethos dell’organizzazione in collaborazione con lo studio londinese.

Ryan Windsor, co-fondatore di WindsorPatania Architects ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è progettare felicità, non solo tetti sotto cui poter vivere.”

Tra gli altri spunti creativi, stazioni di lavoro individuali per partecipare a laboratori didattici online e una sala per svolgere attività di supporto psicologico e formazione personale. Il tutto in una atmosfera amichevole ma sempre conforme alle norme anti-Covid19.

Ad oggi il progetto viene coordinato da molteplici realtà, con WindsorPatania che lavora tra Londra, Cambridge, Liverpool e l’Italia; North Made Studio, specialisti in architectural visualisation che assistono la progettazione da Manchester tramite la realizzazione di render, interior visuals e tour virtuali; #HomelessEntrepreneur da Barcellona con i suoi 250 volontari da tutto il mondo – tutti lavorano come una community e si impegnano per la realizzazione di questa grande iniziativa.

Anche grandi sponsor come Coca-Cola supportano il progetto come partner ufficiali, provvedendo alla realizzazione di workshop e digital learning sulla piattaforma SkillBuild e garantendo il beverage per i beneficiari del progetto. #HomelessEntrepreneur è molto contenta di questo grande traguardo e confida che il Central&Basic Solarium sia solo la prima delle tante proprietà dove potrà concretizzarsi l’HomelessHostelsWork.

Francisco, proprietario del Central & Basic Solarium ha espresso la sua solidarietà: “L’unico modo in cui possiamo affrontare questo periodo è quello di aiutarci a vicenda. Siamo fortunate, abbiamo un lavoro, una famiglia, la consapevolezza che possiamo avere un aiuto in momenti difficili. Non tutti hanno questa fortuna, ma aiutare chi ne ha bisogno contribuisce sicuramente a migliorare la società in cui viviamo.”

WindsorPatania fa di queste parole il suo motto, cercando ogni anno di lavorare su almeno un progetto di beneficienza. A seguito della prima ondata pandemica, durante cui l’Italia è stata maggiormente colpita, lo studio si è subito messo all’opera per garantire progettazione gratuita, servizi di infografica e traduzione in base alle necessità.

