Pescara, consegnati 205 mila dispositivi di protezione individuale

Il nono Reggimento Alpini ha consegnato questa mattina, in vista dello screening anti-Covid di massa, 205mila dispositivi di protezione individuale. Intorno alle 13:30 di oggi i militari del 9° Reggimento Alpini, di stanza presso la caserma Pasquali dell’Aquila, hanno consegnato ai responsabili locali della Protezione civile, in piazza Italia a Pescara, i materiali necessari a eseguire il piano dello screening di massa anti-Covid che inizierà nei primi giorni dell’anno. Il trasporto, effettuato a bordo di due camion ACTL, ha riguardato 205.000 unità di materiali DPI (Dispositivi di protezione individuale) consistenti in visiere, guanti, tute, mascherine FFP2 e kit per i test rapidi. Ad accogliere gli alpini una squadra della Protezione civile locale, che ha poi proceduto a immagazzinare i materiali che saranno a breve distribuiti.

Gli uomini e le donne del nono Reggimento non sono nuovi a questo tipo di servizio: proprio nei giorni scorsi avevano infatti curato il trasporto dall’ospedale Spallanzani di Roma al nosocomio Mazzini di Teramo, operando al fianco della Regione Abruzzo e della Protezione Civile, dei primi vaccini anti-Covid; sarannosempre gli stessi Alpini a effettuare anche in futuro le consegne speciali per motivi sanitari sul nostro territorio.