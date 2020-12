Tombolata di fine anno con il duo “E’ una vitaccia”

“Per reagire in qualche modo a questa situazione di ansia ed incertezza dovuta alla pandemia da Covid-19, per regalare comunque un senso di aggregazione e vicinanza e, nel contempo, per portare serenità e spensieratezza nelle case degli italiani e in particolare degli abruzzesi, abbiamo pensato di dare vita a questa iniziativa, aspettando insieme la mezzanotte.”

Così in una nota il duo abruzzese “E’ una vitaccia” (al secolo Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia) presenta “La tombolata di fine anno”, che si terrà la sera di giovedì 31 dicembre in diretta sulla pagina Facebook dei due comici atriani a partire dalle ore 22:30. La partecipazione alla tombolata in diretta è gratuita e chiunque abbia intenzione di partecipare potrà decidere se compilare a piacimento una cartella con 15 numeri o sceglierne una prestampata, inviando in ogni caso una foto della cartella scelta prima dell’estrazione, in forma privata, agli organizzatori. In palio ci sono bellissimi gadgets griffati “E’ una vitaccia”, realizzati a messi gratuitamente a disposizione per l’occasione da “Moda Fenis”. Nel corso delle ultime “dirette” sulla loro pagina ufficiale, Lucio e Fausto hanno avuto modo di pubblicizzare l’evento, riscuotendo consensi e già un buon numero di adesioni.