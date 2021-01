Covid, al via i corsi di formazione e aggiornamento sulle misure di anti-contagio

Fornire agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie della regione, che nei prossimi mesi saranno ancora impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid 19, un percorso formativo sul rischio Sars-Cov-2 e sulle misure raccomandate in base alle ultime evidenze scientifiche disponibili.

E’ lo scopo dell’iniziativa attivata dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e gestita dalla task force guidata dal responsabile delle maxi emergenze sanitarie, Alberto Albani.

“Nell’attuale e complesso contesto epidemico – spiega l’assessore - in cui la gestione dell’emergenza richiede ancora massima attenzione e conoscenza delle principali misure di prevenzione e contenimento del rischio, abbiamo disposto l’avvio di attività formative di supporto agli operatori sanitari. In coincidenza con l’avvio della campagna vaccinale contro il Sars Cov-2, infatti, resta imprescindibile aggiornare le competenze per arginare sempre di più la diffusione del contagio: solo così, infatti, la copertura assicurata dai vaccini potrà dispiegare i suoi effetti più rapidamente e più capillarmente. Un doppio binario che rappresenta la via più efficace per uscire prima possibile da questa situazione”.