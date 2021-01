A Pescara si svolgerà il "Bomba Day" nel giorno dell'Epifania

In risposta al Temporary Store di Niko Romito, le migliori pasticcerie di Pescara svolgeranno nel giorno dell'Epifania il "Bomba day", con i pasticceri capitanati da Fabrizio Camplone di Caprice.

L’evento si propone di sensibilizzare i cittadini di Pescara nei confronti della categoria di bar e pasticcerie artigianali colpite dalle molte settimane di chiusura al pubblico ed, in particolare, nel periodo delle festività natalizie, momento cruciale della vita economica di queste attività.

Durante il Bomba Day le pasticcerie aderenti offriranno alla clientela fragranti e fresche le bombe alla crema artigianali, realizzate per l’occasione dai sapienti pasticceri della città al prezzo di 1 euro. Per tutti i bambini al di sotto dei 10 anni una bombetta alla crema in omaggio. L’evento si svolgerà nella giornata del 6 gennaio 2021. Per rispetto delle prescritte misure di sicurezza le bombe saranno in vendita solo con asporto. Le pasticcerie aderenti saranno riconoscibili dalla locandina affissa all’esterno del locale.

La cittadinanza è invitata a partecipare con buonsenso evitando assembramenti.