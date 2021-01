L'agenzia Webshop diventa Google Partner

La Web Agency di Pescara è stata certificata per poter creare e gestire le campagne AdWords, grazie al superamento di esami e con la competenza del suo team. L'agenzia Webshop comunica con grande entusiasmo e soddisfazione di essere diventata ufficialmente 'Google Partner'.

L'obiettivo raggiunto è stato possibile grazie alla qualità del webshop e grazie all'impegno costante e professionale di tutti i membri del team che si sono distinti nel superamento di specifici esami.

In questo modo si sono ottenuti i certificati previsti per potersi fregiare dell'importante titolo. Essere un Google Partner è un riconoscimento che distingue un'agenzia che si occupa in maniera professionale di campagne AdWords e che quindi conosce alla perfezione Google Adsense così come tutti gli altri strumenti di marketing.

Poter comparire nell'elenco certificato dei partner di Google permette un duplice salto di qualità, sia per l'agenzia che per i clienti che ad essa si affidano.

Tutti possono parlare di web e di marketing, ma non tutti sono in grado di offrire alle aziende e ai professionisti un servizio di qualità e realmente efficace.



Affidarsi ad un'agenzia come Webshop, Google Partners certificata, è una garanzia per chi vuole lanciare e gestire il proprio business online.

Ogni imprenditore che vuole fare la differenza dovrebbe affidare il suo brand e la sua mission a chi ha dovuto superare esami, ha dovuto dimostrare sul campo il raggiungimento di obiettivi, e che applica le cosiddette 'Best Practices' imposte da Google.

Ecco perché affidarsi a Webshop significa mettere le proprie campagne pubblicitarie in mani sicure.

Tutti i membri del team hanno dovuto sostenere gli esami previsti, dimostrando nella pratica di poter applicare con successo ciò che poi l'agenzia propone ai propri clienti.



Perché si può essere certi della qualità e dell'affidabilità di un'agenzia partner di Google come Webshop?

Il motivo è semplice: tutti possono fare richiesta di partnership, ma solo chi dimostra di possedere i requisiti viene certificato.

Queste competenze comprendono i servizi che quotidianamente Webshop mette a disposizione, e che comprendono:



- Creazione campagne su rete di ricerca Google

- Creazione campagne su Google Shopping

- Creazione campagne banner sul circuito Google

Cosa ha dovuto fare Webshop nella pratica per potersi associare a Google? Ciò che fa la differenza tra chi afferma di conoscere il web marketing e chi lo conosce davvero, è stato proprio il punto chiave degli esami sostenuti dal team dell'agenzia.

Per diventare Partner di Google infatti, serve il raggiungimento di tre goals specifici.

Il primo è quello di annoverare nel proprio staff un cosiddetto esperto 'PPC', cioè un conoscitore del 'Pay Per Click', che sia però certificato da terzi grazie al superamento di 3 esami molto specifici e pratici. Il secondo goal è quello di raggiungere entro tre mesi un quantitativo minimo di clienti, e questo può dare la certezza a chi si affida all'agenzia che prima di insegnare, si sappia fare.

Infine, Google riconosce un Partner se questi rispetta le sue linee guida, cioè degli standard rigorosi di qualità su come vengono gestite le campagne di marketing. Ecco perché Webshop è lieta di comunicare ai suoi clienti il raggiungimento di questo ulteriore importante traguardo, che certifica il lavoro altamente professionale da sempre svolto