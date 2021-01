Istituto Ipsias 'Di Marzio - Michetti' su terzo #OpenDayinsicurezza e mascherine regalate

Lo ha ufficializzato la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani commentando il terzo appuntamento con gli Open Day.

“Le prime due giornate si sono svolte lo scorso dicembre e, nonostante fossimo in regime di zona arancione-rossa, il successo è stato notevole – ha sottolineato la dirigente Ascani -. Le famiglie hanno apprezzato la decisione della scuola di svolgere comunque gli Open Day in presenza, anziché on line, e di poter dunque visitare personalmente i laboratori che poi sono il cuore del nostro Istituto e dei nostri sei indirizzi di studio. Soprattutto è stata per tutti l’occasione di verificare le misure di sicurezza anti-Covid-19 adottate dalla scuola anche a tutela dei ragazzi, oltre che del personale e dei docenti. Dunque anche oggi abbiamo organizzato le visite su prenotazione, con circa 10-12 famiglie per ogni fascia oraria, dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13. All’ingresso ogni famiglia ha compilato il proprio modulo anti-Covid per poi essere affidato a un docente che ha accompagnato studenti e genitori a visitare ogni angolo dell’Istituto, dunque tutti i laboratori del commerciale, moda, benessere, ottica e odontotecnica, Oss-Operatori socio-sanitari e tutto ciò che fa capo alla Manutenzione e Assistenza Tecnica-Mat, dalla meccanica all’elettrotecnica alla termoidraulica. Ovviamente abbiamo seguito anche le propensioni degli studenti, soffermandoci in particolare sulle caratteristiche degli indirizzi su cui i ragazzi hanno magari espresso una preferenza, e a fine visita abbiamo consegnato a ciascun ragazzo un gadget del nostro Istituto, ovvero dei coprimascherina fashion, dunque non un presidio sanitario, ma delle mascherine colorate, fresche, giovani, realizzate dai nostri studenti dell’indirizzo moda, da indossare sopra il presidio chirurgico per rendere più vivaci quei dispositivi che comunque, per ora, restano obbligatori ed è doveroso indossare per proteggere se stessi e gli altri dal rischio del contagio da Covid-19. Ovviamente tutti hanno indossato mascherine durante l’intera durata della visita e sono stati individuati percorsi differenziati e separati per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto impedendo qualunque possibilità di assembramenti”. Sei i corsi di studio offerti dall’Istituto ‘Di Marzio-Michetti’ ovvero il MAT-Manutenzione e assistenza tecnica dei mezzi di trasporto, Impianti elettrici, elettronici e termoidraulici e Industria e artigianato per il made in Italy con le Macchine utensili, automazione e metallurgia; i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – Qualifica OSS – Operatore socio-sanitario; Operatore del Benessere- Acconciatori ed Estetisti; Moda – Industria e artigianato per il made in Italy; Ottico e Odontotecnico – Arti ausiliarie professioni sanitarie; Servizi Commerciali. Gli Open Day continueranno il prossimo week-end: sabato 16 gennaio sarà ancora possibile partecipare su quattro fasce orarie, dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13; domenica 17 gennaio tre le fasce orarie disponibili tra le 10 e le 13. Per partecipare all’Open Day sarà necessario prenotare obbligatoriamente la propria visita sul sito della scuola al seguente link https://www.ipsias-dimarziomichetti.it/ .